Kocaeli Zümra’ya ağlıyor: 23 Nisan’da yürek burkan veda...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 gün önce yaşanan feci kaza, önceki akşam gelen üzücü haber ile 23 Nisan coşkusunu hüzne boğdu. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta 18 Nisan 2025 günü meydana gelen kazada, 6 yaşındaki Zümra Topuz sokakta oyun oynarken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri küçük Zümra'yı ilk olarak Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ciddiyeti üzerine Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zümra, yoğun bakımda verdiği 5 günlük yaşam mücadelesini akşam geç saatlerde kaybetti.

Acı haber, küçük Zümra'nın başta ailesi ve akrabaları olmak üzere duyan herkesi yasa boğdu. Kazaya karışan araç sürücüsünün ehliyetini kısa süre önce aldığı, olay sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Aile ve mahalle sakinleri olayın ardından büyük üzüntü yaşarken, küçük Zümra'nın ölümü sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.