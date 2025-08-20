Kocaeli’de 21 market ve eğlence mekânlarına cezalar onaylandı

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, 21 farklı markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. Her bir markete 2 bin 953 TL olmak üzere toplam 62 bin 13 TL idari para cezası kesildi. Gıda güvenliği ve tüketici sağlığını tehlikeye atan bu ihlaller karşısında encümen net tavır sergiledi. Ayrıca İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin, kendisine ayrılan alanın dışına çıkarak kamuya açık alanı işgal ettiği belirlendi. Bu işletmeye de 2 bin 953 TL ceza kesildi ve encümen kararıyla onaylandı.

İZİNSİZ MÜZİK YAYININA 668 BİN TL CEZA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eğlence mekânlarında yapılan denetimler de gündeme geldi. İzmit'in iki farklı noktasında, müzik yayını yapma izni bulunmamasına rağmen yasağa uymayan işletmelere toplamda 668 bin 594 TL idari para cezası kesildi. Cezalar encümende oy birliğiyle onaylandı.Belediye yetkilileri, özellikle gece saatlerinde gürültü kirliliğine neden olan izinsiz müzik yayınlarına karşı denetimlerin sıklaştırılacağını duyurdu.