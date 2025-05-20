Kocaeli’de 4 aylık bebek menenjitten öldü

Kocaeli'de 10 Nisan'da Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda ortaya çıkan ve 8 yaşındaki İrem Aslan'ın ölümü ile sonuçlanan menenjit vakasının ardından, üzücü ikinci bir menenjit vakası daha yaşandı. Bu kez 4 aylık bebek Güven Tan hayatını kaybetti. Kocaeli'de yaşanan menenjitten ikinci çocuk ölümü, menenjit aşısı ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ŞEHİR HASTANESİ'NDE VEFAT ETTİ

Alınan bilgilere göre İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan bebek Güven Tan'ın ailesi Cuma günü Körfez'de bulunan bir yakınlarına ziyarete geldi. Burada ateşlenen Güven bebek Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul'da da hasta olduğu için doktora götürüldüğü ancak burada teşhis konulmayan bebek, Körfez Devlet Hastanesi doktorları tarafından hemen Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Güven bebek kurtarılamadı. Güven bebeğin cenazesi ailesi tarafından İstanbul'a götürüldü.