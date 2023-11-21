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Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:53

Kocaeli'de aile içi vahşet: Tartıştığı karısını öldürdü oğlunu yaraladı!

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Bahri G., eşine kurşun yağdırdı. Oğlu Salih'i da ağır yaraladı. Polis, kan donduran olay sonrası kaçan Bahri G.'yi arıyor...

İHA
Kocaeli’de aile içi vahşet: Tartıştığı karısını öldürdü oğlunu yaraladı!

Kan donduran olay, Kocaeli'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki Bahri G. ile eşi Kezban G. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, çiftin oğulları Salih G.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ökelenen Bahri G., tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban G. olay yerinde hayatını kaybetti, Salih G. yaralandı. Bahri G. ise olay yerinden kaçtı.

Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Salih G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kezban G.'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırılacak. Polis şüpheli Bahri G.'yi arıyor.

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Kocaeli'de aile içi vahşet: Tartıştığı karısını öldürdü oğlunu yaraladı!
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