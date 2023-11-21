Kocaeli’de aile içi vahşet: Tartıştığı karısını öldürdü oğlunu yaraladı!

Tartışma, çiftin oğulları Salih G.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Ökelenen Bahri G., tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban G. olay yerinde hayatını kaybetti, Salih G. yaralandı. Bahri G. ise olay yerinden kaçtı.