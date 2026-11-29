Kaza, akşam saatlerinde Halıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, dereye yuvarlanarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.