Kocaeli’de borç kavgası: Bacağından vurdu!

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Alikahya Fatih Mahallesi Seymen Caddesi'nde bir optik dükkanının önünde meydana geldi.

Optik dükkanı sahibi olan A.B. ile M.U. arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma üzerine M.U. yanında bulunan tabancayı ateşledi. Mermilerden biri A.B.'nin bacağına isabet etti.

A.B., yaralanırken, M.U. silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. A.B., olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. M.U. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.