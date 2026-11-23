Olay, 21 Kasım Cumartesi günü sabah namazı saatlerinde İzmit Orhan Mahallesi'ndeki tarihi Orhan Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre; sabah namazını kılmak için camiye gelen bir vatandaş, aracını sokağın girişindeki dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktaya iddialara göre mal indirmek için gelen F.K., aracın geçişi engellemesi nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN BOĞAZINA SARILDI

Namaz çıkışında aracının başına gelen vatandaşla tartışmaya başlayan F.K., kısa sürede öfkesine hakim olamadı. Araç sahibinin hatasını kabul edip özür dilemesine aldırış etmeyen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretler yağdırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıyan o anlarda şüphelinin, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" diyerek tehditlerde bulunduğu görüldü.Öfkesi dinmeyen F.K., yol kenarındaki dubaları etrafa fırlattıktan sonra olay yerine gelen cami imamına da küfretti. Görüntülerin yayılması ve gelen şikayetler üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli F.K., emniyetteki sorgusu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.