Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de depo yangını! İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu
Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:11

Kocaeli'de depo yangını! İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu

Kocaeli'de depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Yangında 3 katlı bina da hasar görürken, evde bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Korkuyla kaldırıma oturan kadın güçlükle sakinleştirilirken, 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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İHA Yaşam
Kocaeli’de depo yangını! İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu
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Korkutan yangın, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, depo olarak kullanılan iş yerinde spiral taşla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

ALEVLER KISA SÜREDE İŞ YERİNİ SARDI

Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken, yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle sakinleri korkuyla sokağa çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

EVDEKİ 2 KİŞİ KENDİNİ DIŞARI ATTI

Yangın sırasında binadaki evde bulunan 2 kişi, dumanları fark edince kendilerini dışarı attı. Evden kaçan kadın, yaşadığı korku ve panik nedeniyle kaldırımda otururken çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalıştı.

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BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Binada bulunan 2 kişi, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle depo olarak kullanılan iş yerinde ve 3 katlı binada hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

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