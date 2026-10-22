Kocaeli’de depo yangını! İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu

ALEVLER KISA SÜREDE İŞ YERİNİ SARDI

Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken, yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle sakinleri korkuyla sokağa çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.