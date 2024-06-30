Kocaeli’de dev metro projesi başlıyor: Körfez-Kartepe hattı ihale edildi

Ekim 2023'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024 yatırım programına dahil edilen bu dev projede, 24 istasyondan oluşacak metro hattının ilk aşamasında 18 istasyon yer alacak. Bu proje, Kocaeli'de tek seferde gerçekleştirilecek en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

YILLIK 100 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,sosyal medya hesabından projenin ihalesinin 61 milyar TL bedelle sonuçlandığını belirtti. Başkan Büyükakın, "Ulaşım Master Planımızda yer alan ve üzerinde hassasiyetle çalıştığımız Körfez - Derince - İzmit - Kartepe Metro Hattı Projemizin ihalesi yapıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024 yatırım programına alınan metro hattı, 61 milyar TL yatırım bedeli ile Kocaeli'de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak.Yıllık 100 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak metro hattı için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şehrimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Kocaeli halkı, bu büyük yatırımın tamamlanmasıyla birlikte ulaşımda büyük bir rahatlama yaşayacak. Metro hattının tamamlanmasıyla, şehir içi ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.