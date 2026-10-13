Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de eş dehşeti! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: Talihsiz kadın simit salonundan çıkarken defalarca bıçaklandı!
Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:01

Kocaeli’de eş dehşeti! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: Talihsiz kadın simit salonundan çıkarken defalarca bıçaklandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından simit fırınında bıçaklanan kadın, ağır yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Kocaeli’de eş dehşeti! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: Talihsiz kadın simit salonundan çıkarken defalarca bıçaklandı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte işletmede oturan kadın, boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştı. Bu sırada işletmeye gelen eş, yanındaki bıçakla kadını bacak, omuz ve karın bölgesinden yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli ise olayın ardından yaya olarak kaçtı. Şüpheli, polisin çalışması sonucu İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİT #KOCAELİ

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Kocaeli’de eş dehşeti! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: Talihsiz kadın simit salonundan çıkarken defalarca bıçaklandı!
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