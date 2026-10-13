Kocaeli’de eş dehşeti! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: Talihsiz kadın simit salonundan çıkarken defalarca bıçaklandı!

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli ise olayın ardından yaya olarak kaçtı. Şüpheli, polisin çalışması sonucu İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör