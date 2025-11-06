Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de eşini çıkan tartışmada katletmişti: O cani tutuklandı!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 23:49

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi Binnur G., çıkan tartışma sonrası eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, intihara kalkışan ve ağır yaralanan saldırgan tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Ekim tarihinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. R.G. ile 4 çocuk annesi eşi Binnur G. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda R.G., eşi Binnur G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı R.G., daha sonra aynı bıçakla kendini göğsü ve karnından yaralayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.G., hastaneye kaldırıldı.

Çiftin kızlarının sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur G'nin kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

Tedavisi tamamlanan R.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince bugün mevcutlu olarak Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli, ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

