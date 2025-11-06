Kocaeli’de eşini çıkan tartışmada katletmişti: O cani tutuklandı!

Çiftin kızlarının sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur G'nin kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.