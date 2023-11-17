Kocaeli’de eski milletvekili kaza geçirdi

İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde 2 araç birbirleri ile çarpıştı. Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti. Mustafa U. idaresindeki 41 DA 005 plakalı otomobil ile Sefa Kemal Y. hakimiyetindeki 34 FFA 70 plakalı otomobil çarpıştı. Kazaa Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 DA 005 plakalı otomobil, park halindeki 41 HD 324 plakalı bir başka otomobile çarptı.