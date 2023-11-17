Kocaeli’de eski milletvekili kaza geçirdi

İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde, akşam saatlerinde 2 araç birbirleri ile çarpıştı. Kaza iddialara göre şu şekilde gelişti. Mustafa U. idaresindeki 41 DA 005 plakalı otomobil ile Sefa Kemal Y. hakimiyetindeki 34 FFA 70 plakalı otomobil çarpıştı. Kazaa Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 DA 005 plakalı otomobil, park halindeki 41 HD 324 plakalı bir başka otomobile çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada 41 DA 005 plakalı otomobilde bulunan eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, eski CHP il yöneticisi Zeynel Başlak ile eski meclis üyesi Cengiz Özcan yaralandı. Çevrede kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti.Ppolis olayla ilgili inceleme başlattı.