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Giriş Tarihi: 28.3.2025 21:45 Son Güncelleme: 28.3.2025 21:59

Kocaeli’de feci kaza: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen feci kazada, 16 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. D-100 Karayolu Yahyakaptan mevkisinde gerçekleşen kazada, motosikletin kontrolden çıkarak TIR’ın altına girdiği ileri sürüldü.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de feci kaza: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, A.G. (16) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, D-100 Karayolu'nun Yahyakaptan Mahallesi geçişinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet, aynı yönde ilerleyen bir TIR'ın altına girdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, sürücü A.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Kazanın ardından TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.Genç yaşta hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Ailesine acı haber verilirken, kaza bölgesinde bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

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Kocaeli’de feci kaza: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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