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Giriş Tarihi: 15.10.2023 23:04 Son Güncelleme: 15.10.2023 23:39

Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Sevindikli mevkiisnde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken biri hafif 2 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kuzey Marmara Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Sevindikli mevkiinde, akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre; Samsun'dan cenazeden döndükleri ve Tekirdağ istikametine seyrettikleri öğrenilen Zekeriya B. idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, önünde giden 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptı. Zekeriya B. yönetimindeki otomobil, ardından refüjdeki bariyerlere çarparak yol kenarına savruldu. Toprak zemine çarparak takla atan otomobildeki sürücü Zekeriya B. ve Çetin B. ağır yaralanırken, Fatma B. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

1'İ AĞIR 2 YARALI

Çevrede kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetin B. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma B.'nin cansız bedeni ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araçtan çıkartılan 1'i ağır 2 yaralı ise ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen aracın ise olay yerinden kaldırılarak otoparka çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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