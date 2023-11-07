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Giriş Tarihi: 7.11.2023 23:42

Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü  7 yaralı

Kocaeli Başiskele İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Kocaeli’de feci kaza: 2 ölü  7 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; D-130 Karayolu üzeri Başiskele İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası şu şekilde gelişti. İzmit İstikametine syei halinde olan 34 HB 3302 palakalı otomobil ile kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan 34 HB 3302 plakalı bir başka otomobil çarpıştı. Araçların kullanılamaz hale geldiği feci kazada, ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası, çevrede bulunan vatandaşlar bir yandan olay yerine yardıma koşarken diğer yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

7 YARALI
Kaza sonrası araçlarda sıkışan yaralılar müdahale ile kuratılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 7 kişi, ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Olay yerinde incelemeler yapılırken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü  7 yaralı
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