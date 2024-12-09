Kocaeli’de feci traktör kazası: Karı kocayı ölüm ayırdı

Kandıra'nın Sarıcaali Mahallesi Çiller mevkiinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İddialara göre Osman Rahmi Özkan, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör bir anda devrildi ve talihsiz çift traktörün altında kaldı.Kazanın ardından büyük bir soğukkanlılıkla cep telefonuna ulaşan Leyla Özkan, durumu yakınlarına bildirerek yardım istedi.Çiftin yakınları tarafından yapılan ihbar sorasında olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, devrilen traktörün altına sıkışan Osman Rahmi Özkan ve eşi Leyla Özkan'ı kurtarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Uzun uğraşlar sonucu yaralı çift sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.Yaralı çift, hızla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak traktör sürücüsü Osman Rahmi Özkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Leyla Özkan'ın tedavisinin ise hastanede devam ettiği öğrenildi.. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.