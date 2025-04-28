Kocaeli’de iki grup arasında kavga: 5 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.Y. ve T.C. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İ.E., A.E. ve M.E. ise Darıca'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.