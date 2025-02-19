Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 19.2.2025 21:10

Kocaeli’de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kar yağışının etkili olduğu bölgede devriyeye çıkan jandarma aracı sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı. Ekiplerin çalışması ile 2 jandarma personeli yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Kocaeli’de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı!

Kaza, Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri devriyeye çıktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgesinde ilerleyen jandarma aracı, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçurumdan yuvarlandı.

Uçuruma devrilen araç içerisinde 2 jandarma personeli araçta mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçta sıkışan 2 jandarma personeli, bulundukları yerden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı personel hastaneye kaldırıldı. Jandarma personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de jandarma aracı uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA