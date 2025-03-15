Kocaeli’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-605 karayolu Kale mevkisinde meydana geldi. E.A. yönetimindeki 41 AIG 773 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GJB 919 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü E.A. ile arkasındaki ismi öğrenilemeyen kuşu, savrulan motosikletten düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı yolcu ise ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından E.A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.