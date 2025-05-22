Kocaeli’de korkunç olay! Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 21.30 sıralarında Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vakıf Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın birinci katında kiracı olarak ikamet eden 29 yaşındaki Eyüp A., evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı olarak ailesi tarafından bulundu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çene altından vurulmuş halde bulunan Akpolat'ı ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Akpolat, hayati tehlikesi nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eyüp A.'nin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.