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Giriş Tarihi: 25.2.2025 01:10

Kocaeli'de korkunç olay! Trafikte kan aktı: Tartıştığı damadını silahla vurdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Y.K., trafikte karşılaşıp, tartıştığı damadı A.G.’yi tabancayla vurdu. A.G. hastaneye kaldırılırken, Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

DHA
Kocaeli’de korkunç olay! Trafikte kan aktı: Tartıştığı damadını silahla vurdu

Kocaeli'deki olay, saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesi İnönü Mahallesi, Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ailevi meseleler nedeniyle tartışan Y.K. ve damadı A.G., trafikte seyir halindeyken karşılaştı. Burada çıkan tartışmada Y.K., otomobilinden damadı A.G.'nin bulunduğu araca doğru ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.G. yaralanırken, Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 9 adet boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren Y.K. polis ekiplerince yakalanıp, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kocaeli'de korkunç olay! Trafikte kan aktı: Tartıştığı damadını silahla vurdu
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