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Giriş Tarihi: 30.6.2024 22:38 Son Güncelleme: 30.6.2024 22:40

Kocaeli'de korkutan olay: Yılan şehre indi, bahçede oynayan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Körfez ilçesi'nde yaşanan olayda, evinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Mirza Coşkun, yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de korkutan olay: Yılan şehre indi, bahçede oynayan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Çıtak Sokak'ta meydana gelen olayda, yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede, evinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Mirza Coşkun, zehirli olduğu değerlendirilen bir yılan tarafından ısırıldı. Ailesi durumu hemen fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, küçük Mirza'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren çocuğun durumu yakından takip ediliyor. Bölge sakinleri, son günlerde mahallelerinde sıkça yılan gördüklerini ve giderek artan bir endişe içinde olduklarını belirtti.

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Kocaeli'de korkutan olay: Yılan şehre indi, bahçede oynayan çocuk hastaneye kaldırıldı
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