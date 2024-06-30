Kocaeli’de korkutan olay: Yılan şehre indi, bahçede oynayan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Çıtak Sokak'ta meydana gelen olayda, yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede, evinin bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Mirza Coşkun, zehirli olduğu değerlendirilen bir yılan tarafından ısırıldı. Ailesi durumu hemen fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, küçük Mirza'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi süren çocuğun durumu yakından takip ediliyor. Bölge sakinleri, son günlerde mahallelerinde sıkça yılan gördüklerini ve giderek artan bir endişe içinde olduklarını belirtti.