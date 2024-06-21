Kocaeli’de örnek şoför: Kediyi besleyen otobüs şoförünün anlamlı hareketi viral oldu

Kocaeli Başiskele ilçesi Yeniköy mevkiinde ikamet eden 55 yaşındaki Ömer Karaalp, 1986 yılından bu yana şoförlük yaptığını belirterek hayvan sevgisinin çocukluğundan bu yana devam ettiğini söyledi. Karaalp, "Hayvanları çok seviyorum. Bu sevgi şimdi başlamış bir sevgi değil. Çocukluğumdan bu yana hayvanları seviyorum. Köyde büyümüş bir insanım. Köyde her evde bir kedi ve köpek vardır. Bizim de çocukluğumuzda kedi ve köpeklerimiz vardı ve onları hep beslerdim" dedi.

HER GÜN YAPTIĞIMIZ RUTİNLER ARASINDA

Bir yolcu tarafından kayıt altına alınan görüntüler ile ilgili konuşan Karaalp, "Arabamda her zaman mama ve su bulundurmaya çalışıyorum. Bu kediyi de uzun süredir durakta besliyorum. Arabanın yanaşıp durduğunu görünce kapıya kadar geliyor. Ona mama ve su bırakıyorum. Her gün yaptığımız rutinler arasında o kediyi beslemek var. O beni bekliyor, ben de onu unutmuyorum" şeklinde konuştu.

YARDIM DEĞİL İHTİYAÇ GİDERMEK

Kediyi beslediği görüntüler ile ilgili konuşan Karaalp, "Bizler aç ve susuz kaldığımızda bir başkasından borç isteyip alabiliriz ancak, bu hayvanların ağzı var dili yok. Onlar isteyemez. Benim yaptığım yardım değil, ihtiyaç gidermek. Onların ihtiyacını gideriyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi. İzmit Sekapark'ta bulunan durağında da güvercinleri beslediğini belirten Karaalp, "Onlara her sabah bir dolu bidon su götürüyorum. İçiyorlar, yıkanıyorlar. O sudan sokak hayvanları da faydalanıyor. Herkesten bir ricam var: Malum havalar sıcak, kediler olsun kuşlar olsun su bulmakta güçlük çekebiliyor. Bir yerlere onlar için bir tas su ve yem ya da mama bırakmayı unutmayalım" dedi.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde, otobüs şoförü Ömer Karaalp'in bu örnek davranışı, sosyal medyada büyük takdir topladı. Hayvanlara gösterdiği bu özen ve sevgi, birçok kişi tarafından paylaşılarak örnek bir davranış olarak gösterildi.