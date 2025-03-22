Kocaeli’de park yeri kavgası can aldı! 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Gebze Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Yusuf Bayrak (38) ile komşuları arasında uzun süredir devam eden park yeri anlaşmazlığı dün akşam saatlerinde yeniden alevlendi. Önce sözlü başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki tarafın aile bireylerinin de dahil olmasıyla olay büyürken, taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Kavga sırasında iki aracın camları kırıldı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan arbedede 3 kişi çeşitli yerlerinden darp edilerek yaralanırken, Yusuf Bayrak ise silahla vurularak ağır şekilde yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Yusuf Bayrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Komşular arasında daha önce de benzer konularda tartışmalar yaşandığı, taraflar arasında husumet bulunduğu öğrenildi.