Kocaeli’de rehine krizi: 2 bebek ve aile fertleri kurtarıldı

Kocaeli Derince Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Orhan Gazi Sokak'ta meydana gelen olay, edinilen bilgi ve iddialara göre şu şekilde gelişti. Ferhat S., önceki gün İzmit Kuruçeşme'deki evlerinde eşi Duygu S. ile şiddetli bir tartışma yaşadı. Duygu S., tartışmanın ardından karakola giderek eşinden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu olayın ardından Ferhat S., iki çocuğunu da alarak Derince'deki aile evine götürdü.

EŞİNİ OLAY YERİNE ÇAĞIRDI

Bugün öğle saatlerinde, annesinin evine gelen Ferhat S., içeride bulunan iki çocuğunu, ablasını ve iki yeğenini rehin aldı. Komşuların çığlıkları duyması üzerine hemen polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polisler, dubleks evin dışına çıkan Ferhat S.'nin annesini güvenli bir yere alınırken, içeridekiler büyük bir korku içinde bekledi. Ferhat S., elinde bıçakla zaman zaman camdan dışarıya çıkarak polislere çeşitli eşyalar fırlattı. Eşinin eve gelmesini isteyen Ferhat S.'nin bu talebi üzerine, olay yerine gelen Duygu S.'nin eve girmesine emniyet güçleri izin vermedi.

REHİNELER KURTARILDI

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, başarılı bir operasyon gerçekleştirerek rehin alınan bebekleri ve diğer aile fertlerini kurtardı. Ferhat S. ise polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek evden çıkarıldı ve gözaltına alındı. Rehin alınan kişiler, önce sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine sevk edildi.