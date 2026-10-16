Kocaeli’de sağanak bilançosu açıklandı: 5 bin 142 ihbar alındı, 267 kişi kurtarıldı! 1 kişi kayıp...

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AFAD İl Müdürlüğünde kentte etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlara ilişkin yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Vali Aktaş, "14 Ekim akşamı itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre ilimiz, turuncu uyarı kapsamındaki iller arasındaydı. Saat 21.30 itibarıyla başlayan ihbarlar üzerine yönetim merkezi çalışmaya başladı. Bu çerçevede, 112'ye, Büyükşehir Belediyemize, emniyetimize, jandarmamıza ve diğer kanallar aracılığıyla gelen sel, su baskını, heyelan, ağaç devrilmesi ve mahsur kalma ihbarlarının toplamı bin 700 olarak gerçekleşti. Bu bin 700 olaya 45 kurum, 4 bin 420 personel ve bin 800 araçla müdahale edildi. İlk andan itibaren başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, kendi görev alanlarında vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek sonuç almak için canhıraş bir şekilde çalıştılar" dedi.

"MAHSUR KALAN 267 VATANDAŞ KURTARILDI, MUHTARIMIZ ARANIYOR"

Bu süreç içerisinde 267 vatandaşın mahsur kaldığını ve kurtarıldığını bilgisini veren Vali Aktaş, "Maalesef bir vatandaşımızla ilgili arama çalışmalarımız hala devam ediyor. Eski bir muhtarımız olan vatandaşımızın aracıyla birlikte sele kapıldığı değerlendiriliyor. Aracı dün yapılan çalışmalarla dereden çıkarıldı fakat vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Sahil güvenlik ekiplerimizin, jandarma ekiplerimizin ve AFAD ekiplerimizin koordineli şekilde yürüttüğü arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Umarım en kısa zamanda kendisine ulaşırız" şeklinde konuştu.

"8 BİNA BOŞALTILDI, 350 HANEDE SU BASKINI İHBARI ALINDI"

Bazı yollarda heyelan nedeniyle çökmeler yaşandığını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti:

"Şu anda ilimizde bunların birçoğu giderildi ve yollar ulaşıma açıldı. Sadece yeni yapılmakta olan Kandıra yolumuz üzerinde çalışmalar devam ediyor. Orada Kandıra-İzmit ulaşımı servis yolundan veriliyor. Üç köyümüzün yan bağlantılarındaki çalışmalar da Büyükşehir Belediyemizin ekipleri tarafından sürdürülüyor. İhbarlar doğrultusunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla 8 bina boşaltıldı. 350 hanede su baskını ihbarı alındı ve bunlara müdahale edildi. Bu süreç içerisinde 7 istinat duvarında da kısmi veya tamamen yıkılma meydana geldi."

"İLİMİZDE YAĞIŞ MİKTARI UZUN YILLARIN ORTALAMALARINA DENK GELEN BİR SEVİYEDE"

Barajlarda herhangi bir risk seviyesi bulunmadığını da aktaran Vali Aktaş, "Tarım işletmelerinde, çoğu küçük çaplı olmak üzere hasarlar var. Bununla ilgili Tarım İl Müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. 15 vatandaşımızla ilgili Sağlık Müdürlüğümüze başvuru ve ihbar ulaştı. Bu vatandaşlarımıza müdahale edildi. Bazıları hastanede, bazıları olay yerinde tedavi edildi. Ancak şu anda bu kapsamda hastanede tedavi görmekte olan hiçbir vatandaşımız yoktur. Özellikle ilimizde yağış miktarı, uzun yılların ortalamalarına denk gelen bir seviyede. Ancak özellikle Başiskele ilçemizde uzun yılların ortalamasının üzerinde bir yağış meydana geldi. Bu yağış da saydığımız olaylara sebebiyet verdi" diye konuştu.