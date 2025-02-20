Kocaeli’de sahte şampuan operasyonu: 100 bin ürün ele geçirildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, sahte kozmetik üretimi yapılan bir fabrikayı tespit etti. 19 Şubat 2025 tarihinde Dilovası ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, büyük çaplı sahte şampuan üretimi yapıldığını ortaya çıkardı. Fabrikada yapılan aramalarda 100 bin dolu şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre sahte marka etiketi ele geçirildi.

BÜYÜK TEHLİKE

Jandarma ekipleri, yapmış oldukları operasyonda ünlü markalara ait taklit ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını belirledi. Tüketicileri aldatmaya yönelik yapılan üretimin halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturduğu öğrenildi. Sahte şampuanların hangi pazarlara sürülmek istendiği konusunda geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.Operasyon kapsamında, fabrikada bulunan 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli tahkikat başlatıldı.