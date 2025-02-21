Kocaeli’de servis şoförü cinayeti davasında ilk duruşma!

Olay, 9 Şubat 2024'te Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Servis şoförü Yılmaz Sınıksıran, aracının jant kapağını takmak için eğildiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Başına tek el ateş edilen Sınıksıran, işçilerin gözü önünde yere yığılmış, hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilem Şahin A. ilk kez hakim karşısına çıktı.

"BANA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez Görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin A., tanıklar, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.Sanık Şahin A., duruşmada yaptığı savunmada "Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu. Telefon numaramı dinlenme tesislerindeki erkekler tuvaletine yazdı. 2013 yılında çevremden kötü şeyler duyduğum için onu dövdüm. Maktul, 'Şoförünüz arabada uygunsuz şeyler yapıyor' dediği için işten atıldım. Beni İzmit'te barındırmak istemedi. 12 yılda 20 iş yerinden bu yüzden atıldım. Çalışmaya başladığım iş yerlerine benim uygunsuz fotoğraflarımı atıyordu. Beni işimden etti. Herkesin beni parmakla gösterdiği toplumda dışlandım."Yılmaz'ı öldürmek isteseydim 12 yıl önce öldürürdüm. Yılmaz beni tehdit ettiği için 2018 yılında silah aldım. Olay günü onu görünce panikledi. Amacım onu ayaklarından vurmaktı ama bana doğru koşan biri olduğunu görünce Yılmaz'ın akrabası olduğunu sandım. Yılmaz, elini beline doğru attığı için onu vurdum, yoksa ayaklarına sıkacaktım." dedi.

UZUN SÜREDİR TEHDİT EDİYORDU

Sanıktan şikayetçi olan Yılmaz Sınıksıran'ın eşi Hayriye Sınıksıran, sanığın eşini uzun süredir tehdit ettiğini belirterek, "Sanık alkollü olduğu zamanlar eşimi tehdit ediyor, sabah ise özür diliyordu. Geçmiş zamanda sanık, eşimin çalıştığı yeri arayıp, 'Onu öldüreceğim, kafasına sıkacağım' diyormuş. En son eşim Aralık ayında sanıktan şikayetçi olmuştu. Sanık hırsızlık yaptığı için işten çıkartılmıştı" dedi. Maktulün kızı ise "Küçük kardeşim var, bu yaşta yetim kaldık. Kardeşim bu olaydan ötürü okula gidemiyor. Babamın suçu olduğunu düşünmüyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum, şikayetçiyim." dedi. Maktulün oğlu ise "Sanığın daha önce babamla tartıştığını ve tehdit ettiğini hatırlıyorum. Babama söylediği suçları asla kabul etmiyorum. Hırsızlıktan dolayı işten çıkarıldığını biliyorum, buna adım gibi eminim." dedi.

TANIK DİNLENDİ

Olay günü Yılmaz Sınıksıran ile birlikte olan ve cinayete tanıklık eden Salih G., yaşananları şu şekilde anlattı:"Olay yanımda oldu. Yılmaz ile jantları takıyorduk. Yılmaz'ın telefonu çaldı, ayağa kalktı, ardından silah sesi duydum. Arkamı döndüğümde Yılmaz kanlar içinde yerde yatıyordu. Gri tonlarda giyinmiş, 50 yaşlarında bir kişi arkası dönük şekilde koşarak 48 plakalı bir araca bindi ve uzaklaştı."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, cinayetten önce taraflar arasında açılan şikayet dosyasının ve belgelerin mahkemeye gönderilmesini talep etti. Ayrıca, sanığın olaydan önceki altı aylık cep telefonu ve HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi.Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.