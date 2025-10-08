Kocaeli’de servis şoförü motokuryeyi tekme tokat darp etti: o anlar kamerada!

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; servis aracı şoförünün motokuryenin önünü kestiği, araçtan inip motokuryeyi yumrukladığı görülüyor. Ayrıca şoförün tekme attığı motokuryenin yere yığıldığı ve çevredekilerin şoföre engel olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.