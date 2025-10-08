Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de servis şoförü motokuryeyi tekme tokat darp etti: o anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 19:11

Kocaeli’de servis şoförü motokuryeyi tekme tokat darp etti: o anlar kamerada!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis aracı şoförü ve motokurye arasında tartışma çıktı. Servis aracı şoförü önünü kestiği motokuryeyi tekme ve yumrukla darp ederken, yaşananlar kameraya yansıdı. Öte yandan, gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

DHA Yaşam
Kocaeli’de servis şoförü motokuryeyi tekme tokat darp etti: o anlar kamerada!

Olay, Özgürlük Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Servis aracı şoförü B.B. ile motokurye M.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

B.B., servis aracı ile önünü kestiği M.K.'yı tekme ve yumrukla darbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, B.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; servis aracı şoförünün motokuryenin önünü kestiği, araçtan inip motokuryeyi yumrukladığı görülüyor. Ayrıca şoförün tekme attığı motokuryenin yere yığıldığı ve çevredekilerin şoföre engel olmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de servis şoförü motokuryeyi tekme tokat darp etti: o anlar kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz