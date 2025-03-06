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Giriş Tarihi: 6.3.2025 18:25

Kocaeli’de silahla şakalaşırken arkadaşını vurdu!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde G.T., isimli şahıs elindeki silahla arkadaşıyla şakalaşırken, kazara ateş alan tabancadan çıkan kurşun arkadaşına isabet etti. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, arkadaşı gözaltına alındı.

DHA
Kocaeli’de silahla şakalaşırken arkadaşını vurdu!

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan cep telefonu satış ve tamiri yapılan iş yerinde meydana geldi. G.T., arkadaşı K.G. ile şakalaştığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun K.G.'ye isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan K.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli’de silahla şakalaşırken arkadaşını vurdu!
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