Kocaeli’de su kesintilerine karşı büyük önlem: 34 yeni su deposu inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kentin su ihtiyacını güvence altına almak ve kenti su stresinden korumak amacıyla, su kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmeye büyük bir titizlikle devam ediyor. Yuvacık ve Namazgâh barajları, Sapanca Gölü, yerel kaynaklar ve su kuyuları ile yıllık 260 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Kocaeli'de bu kapasitenin arttırılması hedefleniyor. DSİ tarafından yapımı planlanan Avcıdere ve Akmeşe barajları ile yapımı bitme aşamasında olan Ballıkaya İnşası tamamlanan ancak iletim hatlarının tamamlanması beklenen İhsaniye Barajı ve İSU tarafından yürütülen Çınarlıdere projesiyle birlikte, kentin su kapasitesini yıllık 381 milyon metreküpe çıkarmayı hedefleyen İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacının depolanması için de 2024 yılı yatırım programı kapsamında, sekiz ilçede çeşitli kapasitelerde toplam 34 adet yeni içme suyu depo inşaatı gerçekleştiriyor. Depolar ile 47,30 kilometrelik iletim hattının inşaatları aralıksız sürüyor.