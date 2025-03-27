Kocaeli’de yangın paniği: Kilitli yangın merdiveni mahsur bıraktı

Derince İlçesi Yenikent Mahallesi Gizem Sokak'ta bulunan Safir Konakları Sitesi'nde meydana gelen yangın, iddialara göre şu şekilde gelişti. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, sitenin en üst katında bulunan dairede aniden alevler yükselmeye başladı.Daireden çıkan dumanlar bir anda tüm binayı sardı. En büyük tehlike ise bu sırada ortaya çıktı. Site yöneticisinin yangın merdivenlerinin kapılarını kilitli tutması, binada oturanların kaçışını imkânsız hale getirdi. Yangın alarmı sonrası dışarı çıkmak isteyen çok sayıda kişi, kapalı yangın çıkışları nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Duman dolu koridorlara müdahale etmekte zorlanan itfaiye, sepetli merdiven yardımıyla üst katlarda mahsur kalanları camlardan tahliye etti. Yangında büyük panik yaşanırken, 8 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı.Yangının çıktığı dairenin sahibi Serkan Gür, evde sadece derin dondurucunun fişe takılı olduğunu ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini söyledi. Yangınla ilgili polis ekipleri ve itfaiye tarafından inceleme başlatılırken, yangın merdivenlerinin neden kilitli olduğu ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.