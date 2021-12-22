Kocaeli’nde arsa kirası cinayeti! Sanığın ilk ifadeleri ortaya çıktı!





"HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETMEDİM"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ali M., "Donanma Mahallesi Koray Aydin parkının üst tarafındaki arsayı Sercan Tufan'dan kiraladım ancak kira sözleşmesi yapmadık. Sözlü olarak bir yıllığına 10 bin TL'ye anlaştık. Ben hayvan işi ile uğraştığımdan dolayı arsayı kiraladım. Daha sonra kendisi benden aylık bin 500 TL kira bedeli istedi. Ben de bunu karşılayamayacağımı söyleyince arsayı boşaltmamı istedi.