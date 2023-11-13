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Giriş Tarihi: 13.11.2023 11:39

Kocaeli'nde istinat duvarı yıkıldı 3 bina boşaltıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün akşam istinat duvarının çökmesi sonucu 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

DHA
Kocaeli’nde istinat duvarı yıkıldı 3 bina boşaltıldı

İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kot farkı nedeniyle alt sokakta kalan inşaatın temeli ile Sabır Sokak arasındaki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle sokakta park halinde olan 41 LL 985 plakalı hafif ticari araç, alt kısımdaki inşaatın temeline yuvarlandı. Çökme sırasında büyük gürültü ve sarsıntı yaşanırken bu durum mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi.

3 BİNA MÜHÜRLENDİ
Kocaeli Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, olayın zemin çökmesi olduğu, çökmenin meydana geldiği sokağa yakın olan 3 binanın boşaltıldığı, ikamet eden 11 kişiden 7'sinin yakınlarının yanına, 4'ünün ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirildiği duyuruldu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Dün, akşam saatlerinde yaşanan olayda hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. İstinat duvarının inşaat temeline doğru çöktüğü görüldü. Sokaktaki yolda da kırılmalar meydana gelirken, boşaltılan binalar ise İzmit Belediyesi tarafından mühürlenerek, "Duvarın çökmesinden kaynaklı tehlike oluşturduğundan yapı boşaltılarak tahliye edilmiştir. Yapının giriş kapısı tel mühür ile kapatılmıştır" bilgilendirmesi yazısı asıldı. Belediye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

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Kocaeli'nde istinat duvarı yıkıldı 3 bina boşaltıldı
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