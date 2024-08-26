Kocaeli’nde iş yerlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Sırasöğütler mahallesi Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde bulunan 4 işyerine yoldan geçen otomobilden ateş edildi.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlar, saldırı esnasında arkadaşına çay içmek için gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan'a isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 İŞYERİNİ AMANSIZCA KURŞUNLADILAR



Satan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşunlanan 3 işyerinin hurdacı, bir işyerinin ise kaportacı olduğu öğrenildi. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.