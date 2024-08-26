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Giriş Tarihi: 26.8.2024 09:03 Son Güncelleme: 26.8.2024 09:04

Kocaeli'nde iş yerlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir işyerine kurşun yağdıran zanlılar, o sırada işyerinde bulunu arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki genci öldürdü. Olay yerinde 22 boş kovan olduğu tespit edildi.

İHA
Kocaeli’nde iş yerlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü

Olay, gece saatlerinde Sırasöğütler mahallesi Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde bulunan 4 işyerine yoldan geçen otomobilden ateş edildi.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunlar, saldırı esnasında arkadaşına çay içmek için gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan'a isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 İŞYERİNİ AMANSIZCA KURŞUNLADILAR

Satan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşunlanan 3 işyerinin hurdacı, bir işyerinin ise kaportacı olduğu öğrenildi. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli'nde iş yerlerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü
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