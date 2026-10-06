Kocaeli’nde ki çamaşırhane cinayetinde istenen cezalar belli oldu!

"ABDOLRAOUF BANA BİRKAÇ KEZ TOKAT ATTI, BAŞKA BİR ŞEY YAPMADI"

Tutuksuz sanık Ali K. ise savunmasında, "İş yerinde çalışan İbrahim, memleket izninden dönünce eşyalarımı getirmesini istemiştim. İbrahim eşyalarımı getirince içinden uyuşturucu çıkmış. İbrahim, bunu fotoğraflayıp Abdolraouf'a yollamış. Abdolraouf da durumu bana sordu. Uyuşturucunun bana ait olmadığını söyledim. Abdolraouf bana birkaç kez tokat attı, başka bir şey yapmadı. Kapı kırılınca da bana bir eylemde bulunmadı. Mehdi içeri girince Abdolraouf ona yöneldi, 'Çık dışarı' dedi. Mehdi, ustabaşımız olduğu için 'Bu benim elemanım, senin onunla ne işin olabilir?' dedi. Mehdi dışarı çıkmayınca Abdolraouf onun yakasına yapıştı yumruk attı. Bunun üzerine kavga başladı. Raouf'un maktule vurduğunu hiç görmedim. Abdolraouf'ta da bıçak görmedim" ifadelerini kullandı.

2 SANIK İÇİN HAPİS, 2 SANIK İÇİN BERAAT İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Mehdi B.'nin Abdolraouf Gorgani'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Mehdi B.'nin Muhammadsafa A.'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 6136 sayılı Kanun kapsamında ayrıca cezalandırılmasını istedi.

Raouf P. hakkında ise Abdolraouf Gorgani'nin öldürülmesine iştirak suçundan 15 yıldan 18 yıla kadar, Muhammadsafa A.'nın öldürülmesine teşebbüse iştirak suçundan ise 6 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada Ali K. ve Golbahar P.'nin ise kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ayrı ayrı beraatleri istendi.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör