Kocaeli’nde korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk derede can verdi!

Korkunç olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre dereye giren Arda Gürkan'dan (16) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu.