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Giriş Tarihi: 19.5.2025 18:00 Son Güncelleme: 19.5.2025 18:01

Kocaeli’nde korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk derede can verdi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki Arda Gürkan mesire alanında bulunan dereye girdi. Daha sonra Gürkan’dan haber alınamazken, endişeli aile durumu ekiplere bildirdi. Yapılan çalışmalarda 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, yakınları yasa boğuldu.

İHA
Kocaeli’nde korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk derede can verdi!

Korkunç olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre dereye giren Arda Gürkan'dan (16) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Gürkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni sağlık ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çocuğun ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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Kocaeli’nde korkunç olay: 16 yaşındaki çocuk derede can verdi!
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