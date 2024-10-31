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Giriş Tarihi: 31.10.2024 19:47 Son Güncelleme: 31.10.2024 19:58

Kocaeli'nde palet deposunda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir palet deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

AA
Kocaeli’nde palet deposunda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 17.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan bir palet deposunda çıktı. Depoda bulunan ahşap paletler, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alevler, 22 araç ve 47 personelin katıldığı yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kocaeli'nde palet deposunda yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
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