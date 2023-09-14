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Giriş Tarihi: 14.9.2023 10:54 Son Güncelleme: 14.9.2023 11:27

Kocaeli'nde zincirleme kaza... Minik bebeği hayata döndürdüler

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli Körfez İlçesinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran bebeğin, sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde zincirleme kaza... Minik bebeği hayata döndürdüler

TEM Otoyolu Körfez İlçesi Şirinyalı mevkiinde meydana gelen trafik kazası, şu şekilde gelişti. İstanbul istikametine seyir halinde olan 5 araç, bir anlık dikkatsizlik sonucu birbirlerine girdi. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Çevrede kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yerinde duran kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu üzeri İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Araçların olay yerine çağırılan çekiciler ile yoldan kaldırılması sonrası, trafik normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kocaeli'nde zincirleme kaza... Minik bebeği hayata döndürdüler
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