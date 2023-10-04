Kocaeli’ndeki bir dükkanda kimyasal madde kaynaklı patlama

İtfaiye ve AFAD ekipleri de koruyucu kıyafetler giyerek girdikleri dükkanda inceleme yaptı.

Kimyasal ürünlerin dükkandan çıkartılarak, bertaraf edilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) götürüleceği belirtildi.