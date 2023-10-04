Kocaeli’ndeki bir dükkanda kimyasal madde kaynaklı patlama

Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak'ta yer alan ve içerisinde kimsenin bulunmadığı bir dükkanın ikinci katında depolanan Alüminyum Fosfit'in suyla reaksiyona girmesi sonucu patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan olmazken, boş dükkanın camları kırıldı.
Mahallede zehirli gaz ihtimaline karşı ekipler geniş güvenlik önlemi alırken, iş yerinin bulunduğu binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.