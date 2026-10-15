Kocaeli’yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı!

Kocaeli genelinde önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağışın kentin farklı noktalarında su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu Şiddetli yağışın ardından Gölcük Yolu İzmit istikameti Başpınar mevkiinde yollar tamamen su altında kaldı. Su birikintisi nedeniyle yol görünmez hâle gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Benzer manzaraların yaşandığı İzmit Plajyolu bölgesinde de yollar göle döndü, ulaşım aksadı.

CEDİT KONUTLARI VE KÖRFEZ'DE EVLERİ SU BASTI

İzmit İlçesi Erenler Cedit Konutları'nda aniden bastıran yağış site sakinlerine zor anlar yaşattı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve İSU ekipleri bodrum katlarındaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Öte yandan Körfez Mahallesi'nde dere yataklarının taşması sonucu 12 evin zemin katını su bastı, vatandaşlar panik yaşadı.

KANDIRA YOLUNDA HEYELAN, KARTEPE'DE YOL ÇÖKTÜ

Yağışın yumuşattığı yamaçlar ulaşımı da vurdu. Kandıra Yolu Cezaevi mevkii İzmit istikametinde yola toprak ve kaya parçaları akması nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kartepe Arslanbey Uzun Sokak'ta ise şiddetli yağış sebebiyle yolda çökme meydana geldi.

ARSLANBEY OSB SULAR ALTINDA

Kocaeli'e üretim ve sanayinin kalbinin attığı Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de sağanaktan nasibini aldı. Yoğun su birikintileri nedeniyle OSB içerisindeki yollar su altında kaldı, işe gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.Kent genelinde aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça riskli güzergâhları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.