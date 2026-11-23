Derince'nin Tahtalı Mahallesi'ne bağlı Turgutlar köyünden Kadir Uslu'nun oğlu olan 11 yaşındaki Yasin Uslu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Küçük Yasin'in tedavisinde kullanılmak üzere 6 Kasım tarihinde ailesi ve sevenleri tarafından 0 Rh (+) trombosit bağışçısı bulunması için acil çağrı yapılmıştı.

ACI HABERİ DERNEK DUYURDU

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yasin Uslu'nun vefat haberi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Taşköprülüler Derneği, Uslu ailesine başsağlığı dileyerek cenaze programını duyurdu. Hayatının baharında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Yasin Uslu'nun cenazesi, bugün (23 Kasım 2026 Pazartesi) öğle namazını müteakip Derince Tahtalı Mahallesi Turgutlar köyünde kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlar Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör