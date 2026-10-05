Kocası evde boğazından yaralanarak öldü: ‘Bıçak bilerken oldu’ diyen karısı gözaltına alındı!

Olay, saat 09.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Kuvvetli Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Sadettin Özkan evde bıçakla boğazından yaralandı. Eşi B.Ö.'nün ihbarıyla, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, eşinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını iddia eden B.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.