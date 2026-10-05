Kocası evde boğazından yaralanarak öldü: ‘Bıçak bilerken oldu’ diyen karısı gözaltına alındı!

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özkan, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, eşinin bıçak bilerken kendisini yaraladığını iddia eden B.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör