Kocasinan’ın ‘Çocuk Köyü Projesi’, Kayseri’de bir ilk olacak

Kocasinan Belediyesi olarak 'İnsan odaklı' belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, projelerinin merkezinde çocuklar ve gençlerin olduğunu söyledi. Çocukların geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz" dedi.

ÇOCUK KÖYÜ GELİYOR

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolamkbayrakdar yeni dönemde kendisini en çok heyecanlandıran projelerin başında Çocuk köyü Projesi'nin geldiğini belirterek; "Çocuk demek, aile demektir. Aile, demek gelecek ve milletin devamlılığı demektir. Milletin devamlılığı da güçlü bir ülke demektir. Güçlü ve Büyük bir Türkiye'nin temellerini, aile oluşturmaktadır. O zaman aile için, geleceğimiz, evlatlarımız ve çocuklarımız için bu projeleri yapmamız lazımdır. Ayrıca Çocuk Trafik eğitim Park Projesini de çocuklarımız için hayata geçireceğiz. Özel çocuklar için ise Mola Evi Projesi'ni ilçemize kazandıracağız. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocukların spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerin içerisinde olabilmeleri için yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, onların etkin şekilde yer alacağı yeni proje ve çalışmaları hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.