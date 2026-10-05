Kod adı ’Jüpiter1881’! Hüseyin Gün’den mahkemede Wickr itirafı: Yazışmaları kabul etti

MAHKEME BAŞKANI SORDU, WICKR YAZIŞMALARINI KABUL ETTİ

Duruşmanın en kritik anı ise Mahkeme Başkanı'nın, iddianameye giren "Wickr" isimli kripolu/şifreli mesajlaşma uygulamasıyla ilgili soruları sırasında yaşandı. Mahkeme başkanı Gün'e, Wickr uygulamasını sordu. Hüseyin Gün, "Wickr mesajlaşma uygulamasıdır." diye yanıtladı. Mahkeme Başkanının, "Necati Özkan'la bir yazışmanızdan bahsedilmiş. 'W'ya bak' şeklinde yazdığınız, oradaki kastınız bu uygulama olduğu ve içerisinde birtakım yazışmaların bulunduğu belirtilmiş. Bu görüşme doğru mu?" sorusunu Gün, "Sayın Başkan, o yazışmalar o zamanki teknoloji firmamın kabiliyetini anlatmak içindi. Maksadını aşan bir mesaj olmuş olabilir ama içeriğinde suç unsuru yoktur." şeklinde yanıtladı. Mesajlaşmalarda görüştüğü kişinin 'Bluestar81' olduğunu hatırlatan mahkeme başkanı, Gün'e "Sizin kullandığınız isim 'Jüpiter1881' miydi?" sorusunu yöneltti. Hüseyin Gün rumuzunu doğruladı. Mahkeme Başkanının, "O uygulama içerisinde 'Bluestar81' rumuzlu Necati Özkan'la yazışmanız, görüşmeniz var mı? İddianamedeki bu husus doğru mudur?" sorusunu da sanık Hüseyin Gün, "Doğrudur" diyerek onayladı. Mahkeme Başkanı'nın soruları üzerine şifreli haberleşme ağı üzerinden yapılan görüşmeleri ve mesaj içeriklerini kabul etmek zorunda kalan Hüseyin Gün, yazışmalarda suç unsuru bulunmadığını iddia ederek beraatini istedi.