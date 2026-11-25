Karışımların içerisinde tarçın, kurutulmuş meyveler, çiçek yaprakları ve çam kozalakları gibi farklı malzemeler bulunabiliyor. Bazı ürünlerde kokunun daha belirgin olması için uçucu yağlardan da yararlanılıyor. Kullanılan malzemelere göre hem kokusu hem de görünümü değişebiliyor.