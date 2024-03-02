Kolon kesen pastanecilere kırmızı bülten talebine ret

Kahramanmaraş'ta6 Şubat'taki depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşmasının ikinci oturumuna kırmızı bülten talebinin reddedilmesi damga vurdu. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'si tutuklu, 2'si firar 5 sanığın yargılandığı davada mağdur avukatları, zemin kattaki pastanenin 40 santimetre çapında kolonlarının kesilmesinden dolayı sanık olan ancak firari durumdaki Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Mahkeme heyeti, talebi reddedip tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.