Koltuk değnekleriyle 108 dağa tırmandı, şimdiki hedef Cilo

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde doğan Mustafa Kılıçarslan'ın, çocuk felci nedeniyle sağ bacağı kalçadan itibaren gelişmedi. İlkokulda başarılı bir öğrenci olan Kılıçaslan Devlet Parasız Yatılı Sınavını kazansa da doktorlar yatılı okulda okuyamaz diye rapor verdi.

Hayalleri yerle bir olan Mustafa Kılıçaslan'a sakat bacağıyla devlet memuru olamayacağı söylendi. O da tarla ve inşaatta çalışarak engeli nedeniyle zayıf kalan vücudunu geliştirmeye başardı.

108 DAĞA ZİRVE YAPTI

Engelli olmasına rağmen başarılı bir dağcı da olan Mustafa Kılıçarslan bugüne kadar 108 zirve tırmanışı yaptı. Türkiye'nin zirve yapan tek koltuk değnekli dağcı unvanını taşıyan Mustafa Kılıçaslan "Dünya'da ampute olmayanlar dışında yüksek irtifa tırmanışı yapan benden başka koltuk değnekli engelli dağcı görmedim. Ağrı Dağı'na 3, Erciyes'e 18, Süphan'a 2, Demirkazık Dağı'na1 Hasan Dağı'na ise 10 kez zirve yaptım. Bugüne kadar 3 bin metre üzeri 108 yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirdim. Ultra maraton yarışları ve kanyon geçişlerine de katıldım. Unutamadığım tırmanışlardan birisi de gece zifiri karanlıkta tek başıma yaptığım Erciyes zirve tırmanışıdır. Şuanda Türkiye'nin tek koltuk değnekli dağcısıyım" diye konuştu.

"ŞİMDİKİ HEDEFİM CİLO DAĞI"

Yıllar sonra hayallerini peşinden giden Mustafa Kılıçarslan sigarayı bıraktıktan sonra doğa yürüyüşlerine ve tırmanışlara başladığını belirterek; "Koltuk değnekleri ile yaptığım yürüyüşlerde diğer katılımcılardan hiç geri kalmadım. Bu beni cesaretlendirdi ve dağ tırmanışlarına başladım. Benim asıl engelim sakat bacağım değil, sigaraymış. Sigara içen, spor yapmayan bir insan olmaktansa, koltuk değnekli dağcı olmayı her zaman tercih ederim. Son olarak iki hafta önce 3 bin 937 rakımlı Kaçkar Dağı'nın zirvesine çıktım. Böylece Türkiye'nin en yüksek 5 dağından 4'üne çıkmış oldum. Gelecek yıl ise hedefim Türkiye'nin ikinci en büyük zirvesi olan Hakkâri'deki Cilo dağı'na zirve yapmak" dedi.