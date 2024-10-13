Komando bıçağıyla cinayete müebbet hapis talebi: 'Sapık olduğunu düşündüm"

Korkunç cinayet geçtiğimiz Nisan ayında Büyükçekmece'ye bağlı Ulus Mahallesi Demirciler sokakta meydana geldi. Sokakta yürümekte olan Yıldıray Koç, bir anda tanımadığı bir şahıs tarafından bıçaklandı. Yaralı halde metrelerce yürüyen Koç, bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden talihsiz adam yere yığıldı. Koç,.can havli ile abisi Yasin Koç'u aradı ve yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Koç'un sokağa girdiği esnada kendisini takip eden eli bıçaklı bir şüpheli olduğu ve yaklaşık bir dakika sonra şahsın sokaktan koşarak çıktığı belirlendi. Polis ekipleri çalışmaları sonucu şüpheli Azad M.'yi tespit etti ve gözaltına aldı. Şüpheli Azad M.'nin, Yıldıray Koç'u komando bıçağı ile öldürdüğü tespit edildi. Yıldıray Koç'un abisi Yasin Koç ise şüpheli Azad M.'den şikayetçi oldu. Abisinin eşinden ayrıldığını ve ara ara alkol aldığını da belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.