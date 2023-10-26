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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Komando Dede’ baltayla eşini katletti

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
‘Komando Dede’ baltayla eşini katletti
Adana'nın yüreğir ilçesinde yaşayan ve psikolojik sorunları olan emekli edebiyat öğretmeni İbrahim Cebeci, dün sabah saatlerinde, iki katlı müstakil evlerinde, eşi Ayşe Cebeci ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, İbrahim Cebeci eline aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı ise PTT Evleri Mahallesi muhtarına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine muhtar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, İbrahim Cebeci'yi gözaltına aldı.



Daha önce de kamuflaj kıyafetler giyip evinin karşısındaki ağaca çıkarak dallardan baş aşağı sarkan ve komando marşı söyleyen İbrahim Cebeci, bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görünce 'Komando Dede' olarak ünlenmişti. İbrahim Cebeci 3.5 yıl önce de bunalıma girerek evinin penceresinden havaya ateş açıp intihar girişiminde bulunmuş, uzun uğraşlar sonucu özel harekât polisleri tarafından etkisiz hale getirilerek hastaneye götürülmüştü.

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‘Komando Dede’ baltayla eşini katletti
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